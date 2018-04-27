Парламентский комитет Ассоциации Грузия-ЕС сделал совместное заявление

27.04.2018 18:23 В завершение шестого заседания комитета Ассоциации, парламентский комитет Ассоциации Евросоюза и Грузии принял совместное заявление и рекомендации, где были отражены все важные для Грузии вопросы.



Европарламент и парламент Грузии еще раз подтвердили, что отношения Евросоюза и Грузии основываются на общих ценностях, интересах и сотрудничестве, демократических принципах и подотчетности, что сближает Грузию с Евросоюзом.



Комитет положительно оценивает усилие власти для осуществления полного выполнения договора Ассоциации, и соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле на пользу народу и обществу, и этим путем обеспечение политической Ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.



Комитет Ассоциации положительно оценил демократические реформы в следующих сферах: усиление институтов и хорошее управление, экономическое развитие и рыночные возможности, энерго эффективность, окружающая среда и изменение климата, мобильность и контакты между народами.



Комитет Ассоциации считает, что Евросоюз должен больше поощрять ведущую страну "Восточного партнерства"- Грузию, и поддержать реформы на основании принципа дифференциации.



Комитет призывает институты Евросоюза, увеличить для Грузии финансовую поддержку для осуществления амбициозных целей договора Ассоциации. Комитет Ассоциации подчеркивает значение будущих работ для полного освоения потенциала амбициозного партнерства Грузии-ЕС, и в данном направлении одобряет инициированный властью новый конкретный план действия углубления отношений с Евросоюзом с учетом стремлений и интересов Грузии.



Комитет Ассоциации вновь повторяет безусловную поддержку Евросоюза по отношению суверенитета Грузии, и положительно оценивает новую мирную инициативу "Шаг к лучшему будущему", которую предлагает абхазам и осетинам грузинская власть. Признает, что данная инициатива является безальтернативным шагом на пути мирного и стабильного развития страны.



Сторона Европарламента положительно оценивает беспрепятственное течение режима визовой либерализации в результате успешно проведенных государством реформ, которые содействуют свободному передвижению граждан Грузии в едином европейском пространстве, и европеизации страны.



Для следующего заседания комитет Ассоциации соберется в Грузии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

