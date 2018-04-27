Давид Бердзенишвили: Иванишвили мнительный, а Саакашвили - трус!

27.04.2018 20:06 Один из лидеров "Республиканской партии" Давид Бердзенишвили уверен, что возвращение Бидзины Иванишвили в политику не связано с возможным возвращением Михеила Саакашвили.



По заявлению Бердзенишвили "Ipress", Саакашвили не вернется в Грузию. По его мнению, Саакашвили большой трус, а Иванишвили не трус, но мнительный.



"Я абсолютно уверен, что это "национальный" наратив, мечта Саакашвили, чтобы главным ориентиром для Бидзины Иванишвили был Саакашвили. Для грузинской политики сегодня Саакашвили никто, ноль.



Да, я согласен, что у Саакашвили есть некоторые сторонники, их около 17%, что достаточное количество, но не для власти. Все выборы доказали, что число его сторонников не растет, а снижается. Я хорошо знаю Саакашвили, он не вернется в Грузию.



Вот я столько с вами говорю, но ведь не сказал, что Иванишвили трус?! Я сказал, что Иванишвили очень подозрительный. О Саакашвили могу сказать, что он большой трус. Поэтому он не вернется в Грузию. Не то, чтобы вернутся в Грузию, он два дня не вытерпел в КПЗ, написал письмо с большими извинениями Петру Порошенко. У политической силы Саакашвили нет никакой перспективы для прихода к власти в Грузии. Поэтому "Национальное движение" постарается везде впихнуть Саакашвили, как значимый фактор.



Во включении в эфире "Рустави 2" Саакашвили сказал, что его книгу перевели на армянский язык, и, дескать, это вдохновило процессы в Армении, тогда как Саргсян является дубликатом Саакашвили. Сначала один сфальсифицировал выборы в январе 2008 года, затем второй в феврале того же года. И один разогнал людей, и другой. И Саакашвили, и Саргсян изменили конституцию, чтобы после двух сроков президентства руководить страной в ранге премьер-министра. Ни Саакашвили не удалось быть премьером, ни Саргсяну. Так что они очень похожи друг на друга.



Я вижу очередную попытку, предложить нам вместо правды ложь. ЕНД устраивает разговор о роли Саакашвили. Что, он (Иванишвили) испугался Саакашвили? Саакашвили обанкротился в Украине, и он там уже ноль. Он закрыл украинский проект, поэтому вернулся к грузинскому проекту. Но и в грузинском проекте у него нет никакой реальной возможности. В Грузии Саакашвили объявлен преступником, что, он приедет и сядет в тюрьму?"- заявил Давид Бердзенишвили в разговоре с изданием.

















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