ЕС отметил стабильный прогресс в сфере защиты прав человека в Грузии

27.04.2018 22:33 В Грузии на протяжении всего прошлого года наблюдался стабильный прогресс в области защиты прав человека, — отмечается в заявлении пресс — секретаря Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.



«Евросоюз принял к сведению отчет миссии наблюдателей по выборам ОБСЕ /демократических институтов ОБСЕ и офиса по правам человека (OSCE/ODIHR), в котором в общем положительно оценены выборы в органы местного самоуправления, которые прошли в Грузии в октябре — ноябре 2017 года и подчеркнута важность исправления системы эффективного рассмотрения выборных жалоб и реагирования на них в процессе выявленных недостатков, а также улучшения обеспечения равных условий для выборов.



Стороны отметили, что несмотря на растущую свободу и активную деятельность средств массовой информации, что способствовало проведению большего числа политических дебатов, является важной предпосылкой для проведения демократических выборов и сохранения свободной и плюралистической медиасреды и политического плюрализма», — говорится в заявлении Косьянич.



Как отметила пресс-секретарь Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, ЕС призвал Грузию обеспечить более широкое участие женщин и национальных меньшинств в политике.



В заявлении также указано, что ЕС приветствует новую мирную инициативу правительства Грузии, которая принесет благо людям, живущим по обе стороны т.н административной разделительной линии, упростит для них торговлю, образование и передвижение и будет способствовать установлению контактов и восстановлению доверия между разделенными группами людей.



Кроме того, ЕС приветствовал инициативы Грузии, основанные на обязательствах, определенных Стамбульской конвенцией о превенции и пресечении семейного насилия и насильственных действий в отношении женщин.



Участники диалога согласились в том, что нужно усилить возможности действующих институтов в стране для поддержки вопросов женских проблем, в частности, ЕС настоятельно призвал Грузию активно принимать меры по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек, расследовать дела связанные с насильственными действиями и защищать жертв насилия.



Кроме того, ЕС принял во внимание тот факт, что закон «О безопасности труда» принят, но отметил, что необходимы дополнительные усилия для обеспечения полноценной трудовой инспекции и постепенного распространения нового закона во всех секторах экономики.



Евросоюз призвал Грузию, укрепить внутренний социальный диалог и продолжать тесно сотрудничать с «Международной организацией труда».



Европейский союз отметил, что достигнут прогресс в решении проблем детей находящихся в условиях уязвимости и нищеты и настоятельно призывает соответствующие органы прилагать больше усилий для улучшения качества первичной медицинской помощи для беременных и новорожденных.



Согласно политике ЕС, которая предусматривает консультации с гражданским обществом в области прав человека до начала диалога, Евросоюз встретился с представителями грузинских и международных неправительственных организаций, а также работающих в Грузии международных и региональных организаций.



Данное заявление Майи Косьянчич, было распространено представительством ЕС в Грузии после одиннадцатого ежегодного диалога между Грузией и Евросоюзом в сфере прав человека.















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