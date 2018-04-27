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Известен рабочий документ о том, как банки будут выдавать кредиты в зависимости от сфер деятельности


27.04.2018   22:41
Новая регуляция Национального банка Грузии, которая будет задействована с 7 мая, ограничивает выдачу кредитов без полноценного анализа платежеспособности заемщика. Уже подготовлен рабочий вариант документа, в котором приведены требования и условия для выдачи кредита, различающиеся в зависимости от сферы трудовой деятельности заемщика.

В рабочем документе конкретизирована процедура проведения детального анализа платежеспособности лиц, которые не могут подтвердить доходы, и установлена максимальная сумма возможного к выдаче кредита. Перечень видов деятельности и профессий, представители которых не могут подтвердить фиксированный доход, в частности, включает: водитель такси; няня; репетитор; мастер профилактики; парикмахер. Кроме того, банки обязаны провести полноценный анализ при выдаче кредита на основании денежных переводов.

Следует отметить, что, согласно документу, в случае водителя такси, репетитора и мастера профилактики рекомендуемый размер кредита не должен превышать 6 000 лари; парикмахера — 3 500 лари, няни — 2 000 лари. Максимальная сумма кредита, выданная на основании денежных переводов, не должна превышать 2000 лари. В исключительных случаях превышения рекомендуемой суммы кредита банк обязан детально обосновать соответствующие причины и по возможности документировать их.

К примеру — согласно рабочему варианту документа, детальный анализ платежеспособности заемщика, работающего в такси, должен быть проведен в соответствии со следующими критериями: водитель и автомобиль должны быть зарегистрированы / лицензированы; автомобиль должен быть оформлен на водителя как минимум в течение последних шести месяцев; должны быть учтены возраст и физическое состояние автомобиля, его соответствие регистрационным и лицензионным требованиям как на момент выдачи кредита, так и на срок его погашения; также должно быть проанализировано семейное положение заемщика и другие соответствующие вопросы; к делу должны прилагаться фотографии автомобиля и копия техпаспорта.

Подобные детальные инструкции расписаны и в отношении других сфер трудовой деятельности, представители которых не могут подтвердить наличие фиксированного дохода.

В случае денежных переводов, они могут быть приняты в качестве основания для выдачи только необеспеченного потребительского кредита. Для этого переводы должны регулярно поступать на протяжении последних шести месяцев; приходить на имя заемщика; отправитель и получать переводов должны быть членами одной семьи и связь между ними должна быть перепроверена.

С 7 мая 2018 года вступают в силу введённые Национальным банком Грузии ограничения, согласно которым коммерческим банкам запрещается выдавать кредиты без проведения полноценного анализа платежеспособности заемщика.






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