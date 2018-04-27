Корчок: Безопасность Грузии и партнеров НАТО - это наша безопасность

27.04.2018 23:03 Безопасность Грузии и партнеров НАТО — наша безопасность, — заявил Первому каналу государственный секретарь МИД Словакии Иван Корчок.



По словам словацкого дипломата, прогрессу Грузии должна быть дана соответствующая оценка.



«Безопасность Грузии — наша безопасность. Мы признаем и приветствуем прогресс, достигнутый Грузией. Это ощутимый прогресс, который не оставляет вопросов. Собираюсь обсудить этот вопрос с коллегами, но факт, что прогресс Грузии должен быть отражен надлежащим образом. Я еще раз скажу, что безопасность Грузии и партнеров НАТО -это наша безопасность», — заявил Иван Корчок.















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