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Каладзе : У нас толерантная страна и мы можем гордиться этим
28.04.2018 20:22
Футбол объединяет людей, у нас толерантная страна и мы можем гордиться этим, — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на открытии фестиваля «Тбил-Лиси» на озере Лиси.
Каладзе прокомментировал информацию о том, что обучающиеся в вузах Тбилиси иностранные студенты — участники инцидента на улице Белиашвили, отозвали иск из суда.
«Детали мне неизвестны, но проведенная после инцидента товарищеская игра была проведена именно с целью поставить точку в инциденте и помирить стороны. Вообще, нас грузин не характеризует плохое отношение к иностранцам и это еще раз проявилось в этом примирительном матче. Футбол объединяет людей, у нас толерантная страна и мы можем гордиться этим», — сказал Каха Каладзе.
Товарищеский футбольный матч между гражданами Грузии и гостями, приехавшими на обучение в Тбилиси, состоялся 14 апреля. Игра завершилась ничейным результатом — 12:12.
8 апреля в социальной сети распространилось видео, на котором было видно, что на одной из футбольных площадок на улице Белиашвили произошло противостояние между местными жителями и иностранными гражданами, которых выгнали со стадиона.
Министерство внутренних дел начало расследование по инциденту на улице Белиашвили по статье 126 УК Грузии, которая предусматривает насилие.
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