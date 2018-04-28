Пресс-служба премьер министра Грузии откликается на заявление Александра Лукашенко

28.04.2018 20:27 Пресс-служба премьер министра Грузии откликается на заявление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сделанное им в парламенте. Как заявляют в пресс-службе, на проведенной в администрации правительства встрече, вместе с другими значительными темами, разумеется, шла речь и о российско-грузинских отношениях.



«В этом контексте, премьер-министр выразил негодование по поводу того, что тело убитого Арчила Татуашвили в течение нескольких недель не возвращалось семье. Тогда как у России были все рычаги для этого. Разговор с президентом Беларуси продолжился в связи с прагматичной политикой правительства в отношении России, и было отмечено, что, как таковое, на уровне отношений между людьми противостояние не наблюдается. В тех условиях, когда из России Грузию посещают 1.5 млн туристов, не было ни одного инцидента на этническом основании. В этом же контексте Георгий Квирикашвили сказал президенту Беларуси, что его бабушка была русской и по сей день в Грузии много смешанных семей. Однако, премьер-министр Георгий Квирикашвили подчеркнул, что для Грузии существуют красные линии и это – суверенитет и территориальная целостность нашей страны. И норманизация отношений между двумя странами проходит через этот фундаментальный вопрос. В этом направлении же, власти России не предпринимают шагов», - отмечают в пресс-службе.



Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления с ежегодным посланием в законодательном органе страны сказал и о премьер-министре Грузии Георгии Квирикашвили.



«В той же Грузии, премьер, как у нас Кобяков, но у нас он 100 процентов русский, а там он 75 процентов русский человек. Мы с ним за столом сидели, вино их грузинское пробовали. Человек раскрепостился и чуть ли не со слезами на глазах начинает мне рассказывать о своем отношении к России. Кто с ним поговорил так?



Проще всего выпихнуть. И они уже демонстрируют американские «Джавелины», современное противотанковое оружие. Украина и они. Это нам надо? Мы сами во многом виноваты в том, что происходит по периметру. Вот поэтому нам и приходится и нормализовывать отношения и там, и там, и там», - заявил Лукашенко.















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