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Лидеры нескольких грузинских оппозиционных партий сегодня встретятся с Михаилом Саакашвили в Амстердаме
28.04.2018 20:44
Лидеры нескольких грузинских оппозиционных партий сегодня встретятся с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили в Амстердаме.
По существующей информации, в Амстердаме находятся: лидер НДП Бачуки Кардава, председатель «Европейских демократов Грузии» Паата Давитая, политический секретарь «Новой Грузии» Паата Манджгаладзе, а также Шота Малашхия, Зураб Харатишвили и еще несколько оппозиционеров.
Встреча части оппозиции с Михеилом Саакашвили связана с президентскими выборами в Грузии и общим кандидатом.
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