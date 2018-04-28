Лидеры нескольких грузинских оппозиционных партий сегодня встретятся с Михаилом Саакашвили в Амстердаме

28.04.2018 20:44 Лидеры нескольких грузинских оппозиционных партий сегодня встретятся с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили в Амстердаме.



По существующей информации, в Амстердаме находятся: лидер НДП Бачуки Кардава, председатель «Европейских демократов Грузии» Паата Давитая, политический секретарь «Новой Грузии» Паата Манджгаладзе, а также Шота Малашхия, Зураб Харатишвили и еще несколько оппозиционеров.



Встреча части оппозиции с Михеилом Саакашвили связана с президентскими выборами в Грузии и общим кандидатом.















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