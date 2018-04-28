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Маргвелашвили: Одним из важных конституционных обязательств нашего государства является обеспечение безопасного труда


28.04.2018   20:45
Одним из важных конституционных обязательств нашего государства является обеспечение безопасного труда, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в связи с Всемирным днем охраны труда.

«28 апреля ООН отмечает Всемирный день охраны труда – международный день памяти погибших или получивших травмы на рабочих местах. Вопрос безопасности труда остро стоит и в Грузии.

Одним из важных конституционных обязательств нашего государства является обеспечение безопасного труда. Поэтому все, и в первую очередь соответствующие государственные органы, вместе должны внедрить и усилить все те стандарты и механизмы, которые застрахуют нас от трагедий и создают трудозанятым людям надлежащие гарантии защиты. Мы так должны строить страну и работать, чтобы не потерять самую главную ценность – жизнь наших граждан», - говорится в заявлении президента.






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