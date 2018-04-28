Украина и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере культуры

28.04.2018 21:08 Министр культуры Украины Евгений Нищук провел встречу с заместителем Министра культуры и спорта Грузии Леваном Харатишвили.



Во время встречи стороны обсудили будущие планы сотрудничества в области культуры между двумя странами, вопросы подготовки широкомасштабного проекта о сотрудничестве между Украиной и Грузией на 2019-2023 годы, а также уделили внимание развитию ко-продукции в сфере кинематографии.



«Нам очень важно идти вместе в нашей истории, наших отношениях и культурных процессах, реализуя которые мы будем полезны друг другу. Сейчас это касается объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированных территориях, подобные проблемные вопросы знакомые и вашей стране. Взаимная поддержка на международном уровне позволит эффективно их решать », - отмечает Министр культуры Украины Евгений Нищук.



Как сообщалось ранее, В Грузии начался фестиваль украинского кино "Украина в фокусе".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

