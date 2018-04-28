Партия Саргсяна решила не бороться за кресло премьера Армении

28.04.2018 22:36 Партия экс-президента Сержа Саргсяна решила не бороться за кресло премьера Армении. Об этом заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.



"Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном. В повестке встречи был один вопрос - внутриполитическая ситуация и позиция по выборам премьер-министра", - сказал журналистам Э.Шармазанов в субботу.





"Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис", - сказал он.



По словам Э.Шармазанова, партия руководствуется исключительно интересами государства. "Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна (лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк", - ред.)", - отметил вице-спикер парламента Армении.



"По результатам встречи с С.Саргсяном и К.Карапетяном в субботу час назад было принято такое решение. Все мы приняли, что это лучшее для Армении решение", - подчеркнул Э.Шармазанов.



Также читайте: "Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Армении": лидер оппозиции Пашинян провел встречу с представителями России



Напомним, 17 апреля Серж Саргсян после 10-летнего пребывания на посту президента и изменения конституционного строя Армении стал премьер-министром. Депутат парламента и лидер оппозиции Никол Пашинян выступил против и объявил революцию.



В ходе столкновений с полицией были задержаны сотни человек.



22 апреля Саргсян пригласил Пашиняна на переговоры, но оппозиционер настаивал на отставке премьера. Почти сразу после этого Пашиняна задержали на митинге.



В понедельник в Ереване началась многотысячная акция протеста, на сторону бунтующих перешли военнослужащие ереванского полка Министерства обороны Армении. Саргсян подал в отставку и сложил обязанности премьер-министра, а Никол Пашинян был освобожден.



Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики 1 мая.



На данный момент только оппозиционная фракция "Елк" выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

