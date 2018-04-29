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По предварительным результатам промежуточных выборов, кандидат от «Грузинской мечты» получил 57,86% голосов, кандидат «Европейской Грузии» - 38,38%


29.04.2018   11:44
По заявлению пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Анны Микеладзе, завершен подсчет избирательных бюллетеней со всех 60 избирательных участков №54 избирательного округа. Соответственно, известны предварительные результаты промежуточных выборов в парламент Грузии по №54 мажоритарному избирательному округу Вани и Хони.

Согласно предварительным данным, кандидат от «Грузинской мечты — демократическая Грузия» Гия Чичинадзе получил 57,86% голосов избирателей, кандидат «Бакрадзе, Угулава — Европейская Грузия» Гиги Угулава — 38,38%.

Среди остальных претендентов голоса распределились следующим образом: кандидат от партии «Грузия» Гиорги Лилуашвили — 0,46%; партия «Традиционалисты» Зураб Картвелишвили — 0,22%; «Новые христиан-демократы» Мамука Тускадзе — 1,47%; кандидат от инициативной группы (Софио Мешвелиани, Шорена Джурхадзе, Важа Копалиани, Тамар Кухалашвили, Марина Чагунава) Васил Копалиани — 1,61%.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 57,9% (27 846 избирателей).

По заявлению ЦИК, выборы прошли в спокойной обстановке. В общей сложности в окружной избирком были внесены 5 жалоб, все они касаются незначительных недочетов процедурного характера.






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