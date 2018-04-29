С 1 мая в Грузии вступает в силу запрет на курение в общественных местах

29.04.2018 12:44 С 1 мая 2018 года в Грузии вступает в силу запрет на курение в общественных местах. Согласно изменениям, внесенным в закон «О табачном контроле», курить запретят в барах, ресторанах и даже в подъездах жилых домов.



Запрет на курение в общественных местах в Грузии действует уже давно, однако установленные за нарушение штрафы мизерные и практически не взимаются. Уже через несколько дней штрафы за курение в закрытых помещениях заметно возрастут.

Места, где запретят курить



- Курение будет запрещено в вестибюлях, подвалах, подъездах, лестничных площадках, коридорах, лифтах, на крышах и на других площадках многоквартирных домов, которые являются общей собственностью.

- Курение запрещается во всех типах зданий и построек. Исключение составляют только частные квартиры и дома, пенитенциарные учреждения, казино и психиатрические больницы.

- Курить запретят во всех типах общественного транспорта – метро, автобусах, микроавтобусах, кораблях, самолетах и других. Исключением станут только открытые катера и такси.

- Курение запрещается на территории автомобильных заправочных станций — бензиновых и газовых, а также в зданиях, объектах и на территориях, которые являются их собственностью и где хранятся огнеопасные материалы.

- Курение будет запрещено во всех образовательных (среднего, высшего и профессионального звена) и учебно-воспитательных учреждениях, а также в библиотеках, детских лагерях, развлекательных детских центрах и других местах скопления лиц младше 18 лет. В данном случае речь идет не только о помещениях и зданиях, но и территориях, которые принадлежат этим учреждениям.

- Запрещается курение в зданиях и на территориях, которые принадлежат медицинским и фармацевтическим учреждениям.

- В транзитных зонах аэропортов курение будет разрешено только в специальных комнатах, которые оборудованы отдельной вентиляционной системой. Правительство Грузии разработало отдельный нормативный акт, в котором перечислены все требования для оборудования курительных комнат в аэропортах.



Одновременно со всеми этими запретами с 1 мая 2018 года в Кодекс административных правонарушений появится статья, которая предусматривает санкции за нарушение закона «О табачном контроле».



Физические лица, которые решат закурить на территории общего пользования многоквартирного дома (в подъездах, лифтах, на лестничных площадках и т.д.), будут оштрафованы на 50 лари (более 20 долларов). В случае повторного нарушения сумма штрафа удвоится и составит 100 лари.



На 500 лари (более 200 долларов) будут оштрафованы курящие водители или персонал общественного, воздушного и морского транспорта, а также их владельцы. Исключение составляют только такси и катера. В случае повторного нарушения размер штрафа составит 1 тысячу лари.



Физические лица, которые будут курить в морском и воздушном общественном транспорте, несмотря на предупреждения, будут оштрафованы на 50 лари. В случае повторного нарушения размер штрафа удвоится.



За исполнение закона «О табачном контроле» ответственны МВД Грузии и министерство финансов.















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