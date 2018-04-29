Саакашвили встретился в Амстердаме с грузинскими оппозиционерами

29.04.2018 12:56 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обозначил политическую активность, собрав в Амстердаме лидеров нескольких грузинских оппозиционных партий с целью объединения и координации действий по смене действующей власти.



Телекомпания "Рустави 2", показавшая кадры встречи в Амстердаме, сообщает, что Саакашвили и лидеры оппозиционных партий достигли ряда принципиальных соглашений.



"Мы договорились по трем основным принципам - это, в первую очередь, ненападение друг на друга, объединение всех против олигархического режима Иванишвили и создание одной политической силы, препятствующей фальсификации предстоящих в октябре президентских выборов. Наша встреча, наверное, начало того большого движения, которое должно закончить с олигархическим режимом Иванишвили в Грузии", - заявил "Рустави 2" лидер общественного движение "Новое единство для Грузии" Мамука Гамкрелидзе.



Саакашвили сказал на встрече, что не имеет никаких амбиций, кроме избавления Грузии от олигархического режима.



"Сегодня Грузией не управляет, а владеет конкретный олигарх, который пытается превратить грузинский народ в рабов. Грузии сегодня нужна наша поддержка, - заявил он. - Я рад вас видеть, так как у меня нет никаких амбиций, кроме избавления Грузии от олигархического режима. С нищетой и неспараведливостью в Грузии должно быть покончено".



Консультации оппозиционеров в Амстердаме продолжаться и в воскресенье. Тем временем, из показанных "Рустави 2" кадров было видно, что за столом с Саакашвили были лидеры оппозиционных партий практически не имеющие поддержку избирателей. Ранее лидеры основных оппозиционных партий Грузии сделали заявления, что не намерены сотрудничать с Саакашвили.















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