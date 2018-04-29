Угулава: Политик поблагодарил сторонников за доверие

29.04.2018 14:34 Кандидат от «Бакрадзе, Угулава — Европейская Грузия» на промежуточных выборах в парламент Гиги Угулава пообещал, что не даст сидеть сложа руки оставшиеся два года действующего созыва законодательного органа побеждающему на выборах кандидату «Грузинской мечты».



Политик поблагодарил сторонников за доверие.



«Мы победили в целом ряде деревень, но, к сожалению, административный ресурс «Грузинской мечты» мобилизован в городах, за счет чего эта партия уже который год манипулирует на выборах. К этому добавляется очень печальная и тревожная вещь, а именно, за последние два дня сюда приезжают много черных джипов с очень большими деньгами и происходит самое отвратительное — манипулирование самыми бедными слоями населения.



Единственная превенция от этого — более высокая явка на выборах, тогда нас будет больше. Очень хорошо, что мы, например, получили в Вани в два раза больше голосов, чем несколько месяцев назад. Также мы улучшили результаты в Хони», — отметил Угулава.



Как подчеркнул Угулава, он продолжит стоять рядом с населением Хони и Вани.



«Как видно, депутатом парламента от мажоритарного округа Вани и Хони станет г-н Чичинадзе.

Я взял на себя личную ответственность за эти два района. Поэтому я обещаю ему, что он не будет «сидеть на пенсии» оставшиеся два года. Ему придется заботиться о пенсионерах, о социально незащищенных семьях Вани и Хони. Он не сможет быть формальным мажоритарием, как это происходит в остальных районах.

Я сделаю все, чтобы улучшить жизнь местного населения и люди почувствовали улучшение. Я навсегда останусь рядом с жителями Хони и Вани. Для меня это была очень важная кампания. Я всегда оправдаю их доверие», — заверил Гиги Угулава.



По информации ЦИК, согласно предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии по №54 мажоритарному избирательному округу Вани и Хони, лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Гиви Чичинадзе, который получил 57,86% голосов. На втором месте идет кандидат «Европейской Грузии» Гиги Угулава — 38,38%.















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