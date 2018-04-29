В Армении возобновились акции всеобщего неповиновения

29.04.2018 14:39 В Армении возобновились акции всеобщего неповиновения. Сторонники оппозиции вышли на улицы Еревана и заблокировали улицы. Студенческие марши проходят в разных районах Еревана.



Как заявил ранее лидер оппозиции Никол Пашинян, демонстранты сегодня перекроют несколько улиц в армянской столице. А к вечеру на площади Республики пройдет итоговая акция протеста.



Напомним, что демонстрации в Ереване начались в конце марта. Оппозиция и ее сторонники добились отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Однако, как заявляет член фракции армянского парламента «Елк» Никол Пашинян, акции всеобщего неповиновения продлятся до избрания премьер-министром Армении кандидата от оппозиции и назначения досрочных парламентских выборов.



1 мая в парламенте Армении запланирована процедура избрания премьер-министра страны. Три парламентских фракции поддерживают кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера. Правящая партия заявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру.















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