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В Армении возобновились акции всеобщего неповиновения
29.04.2018 14:39
В Армении возобновились акции всеобщего неповиновения. Сторонники оппозиции вышли на улицы Еревана и заблокировали улицы. Студенческие марши проходят в разных районах Еревана.
Как заявил ранее лидер оппозиции Никол Пашинян, демонстранты сегодня перекроют несколько улиц в армянской столице. А к вечеру на площади Республики пройдет итоговая акция протеста.
Напомним, что демонстрации в Ереване начались в конце марта. Оппозиция и ее сторонники добились отставки премьер-министра Сержа Саргсяна. Однако, как заявляет член фракции армянского парламента «Елк» Никол Пашинян, акции всеобщего неповиновения продлятся до избрания премьер-министром Армении кандидата от оппозиции и назначения досрочных парламентских выборов.
1 мая в парламенте Армении запланирована процедура избрания премьер-министра страны. Три парламентских фракции поддерживают кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера. Правящая партия заявила, что не станет выдвигать свою кандидатуру.
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