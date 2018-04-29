АМЮГ: Выборы в Вани и Хони в основном прошли в спокойной обстановке без фактов насилия

29.04.2018 14:43 Ассоциация молодых юристов Грузии дала оценку избирательному процессу в Вани и Хони. Руководитель организации Сулхан Саладзе провел брифинг для СМИ, на коором рассказал о нарушениях, выявленных в ходе голосования.



По оценке АМЮГ, процесс в основном прошел в спокойной обстановке без фактов насилия. По мнению организации, самое значительное нарушение было связано с переносными урнами для голосования.



В частности, в списки для переносных урн были дополнительно введены около 300 избирателей, что привело к превышению 3% предела. Ассоциация молодых юристов считает, что в связи с этим вопросом необходимы законодательные изменения.



По словам Саладзе, зафиксированы факты того, что на прилегающей к избирательным участкам территории присутствовали лица, которые проводили учет избирателей, пришедших на выборы. По мнению АМЮГ, это представляет собой косвенный контроль за волей избирателя, что требует четкого определения в Избирательном кодексе понятия территории, прилегающей к избирательному участку.



Кроме того, наблюдатели зафиксировали ряд случаев присутствия на прилегающей к избирательным участкам территории представителей центральных и местных властей. Также был зафиксирован один факт противостояния между сторонниками «Грузинской мечты» и «Европейской Грузии» на №5 участке в Хони, — подытожил Сулхан Саладзе.



По информации ЦИК, согласно предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии по №54 мажоритарному избирательному округу Вани и Хони, лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Гиви Чичинадзе, который получил 57,86% голосов. На втором месте идет кандидат «Европейской Грузии» Гиги Угулава — 38,38%.















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