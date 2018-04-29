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Трамп заподозрил Путина в приказе "посеять хаос" в США


29.04.2018   16:41
Президент России Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Натальи Весельницкой "посеять хаос" в США с помощью заявления о том, что она была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа 2016 года.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

По данным разведки США, Дональд Трамп-младший встречался с Весельницкой, чтобы выведать у нее возможный компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Сначала она отрицала свои связи с Кремлем, однако недавно заявила, что была информатором и работала на Юрия Чайку, который на то время был генеральным прокурором РФ.

По словам Трампа, это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на решительные действия американской администрации, принятые против России.

Напомним, Весельницкая сделала новое заявление после того, как комитет по разведке палаты представителей Конгресса США 27 апреля опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Комитет не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией.






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