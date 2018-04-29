|
Саакашвили: Было бы правильно, если Гиги Угулава и его однопартийцы присоединятся к нам для изгнания шулеров из власти
29.04.2018 18:54
Было бы правильно, если Гиги Угулава и его однопартийцы присоединятся к нам для изгнания шулеров из власти,- об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в Facebook, комментируя промежуточные выборы в Вани и Хони.
«Меня бы обрадовала победа Гиги Угулава на выборах в Вани-Хони, но на это не существовало шанса даже в 1%. Нельзя садиться за карточный стол с шулерами. Мы должны опрокинуть стол главного шулера!
Будет правильно, если Гиги и его однопартийцы присоединятся к нам в деле изгнания шулеров из власти», – пишет Саакашвили на свой странице в Facebook.
По информации ЦИК, согласно предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии по №54 мажоритарному избирательному округу Вани и Хони, лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Гиви Чичинадзе, который получил 57,86% голосов. На втором месте идет кандидат «Европейской Грузии» Гиги Угулава — 38,38%.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна