Саакашвили: Было бы правильно, если Гиги Угулава и его однопартийцы присоединятся к нам для изгнания шулеров из власти

29.04.2018 18:54 Было бы правильно, если Гиги Угулава и его однопартийцы присоединятся к нам для изгнания шулеров из власти,- об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в Facebook, комментируя промежуточные выборы в Вани и Хони.



«Меня бы обрадовала победа Гиги Угулава на выборах в Вани-Хони, но на это не существовало шанса даже в 1%. Нельзя садиться за карточный стол с шулерами. Мы должны опрокинуть стол главного шулера!

Будет правильно, если Гиги и его однопартийцы присоединятся к нам в деле изгнания шулеров из власти», – пишет Саакашвили на свой странице в Facebook.



По информации ЦИК, согласно предварительным результатам промежуточных выборов в парламент Грузии по №54 мажоритарному избирательному округу Вани и Хони, лидирует кандидат от «Грузинской мечты» Гиви Чичинадзе, который получил 57,86% голосов. На втором месте идет кандидат «Европейской Грузии» Гиги Угулава — 38,38%.















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