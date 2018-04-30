Почти половина россиян живут меньше чем на $10 в день

30.04.2018 09:45



Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.



Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.



В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.



Как сообщает Finanz.Ru, чтобы выйти за пределы базовых потребностей, людям приходится набирать кредиты: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдар.



Несмотря на то, что Росстат фиксирует рекордный скачок зарплат в бюджетном секторе и первое с 2014 года стабильное увеличение реальных располагаемых доходов (на 4,4% в марте), доля тех, кто видит улучшение в своих кошельках, практически не растет. Так, опрос ВШЭ показал, что в марте таких было 13% (против 10% в конце прошлого года). Больше четверти — 27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.\\

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/29/1700176.html





Источник: "Росбалт" Почти половина населения России живет в условиях, близких к странам третьего мира. Так, согласно данным представленного Росстатом доклада о социально-экономическом развитии за первый квартал, только 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей.Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или $9,9 в день. Каждый четвертый — 26,9% — имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или $8 в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.Отмечается, что больше трети населения находится в положении, при котором все доходы уходят на еду и обязательные платежи.В марте для «Мониторинга» РАНХиГС был проведен соцопрос, согласно которому 36% респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе только товары первой необходимости — продовольствие и одежду, а на бытовую технику, например, средств уже нет.Как сообщает Finanz.Ru, чтобы выйти за пределы базовых потребностей, людям приходится набирать кредиты: по итогам прошлого года задолженность населения перед банками выросла больше чем на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016 годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдар.Несмотря на то, что Росстат фиксирует рекордный скачок зарплат в бюджетном секторе и первое с 2014 года стабильное увеличение реальных располагаемых доходов (на 4,4% в марте), доля тех, кто видит улучшение в своих кошельках, практически не растет. Так, опрос ВШЭ показал, что в марте таких было 13% (против 10% в конце прошлого года). Больше четверти — 27% — констатировали дальнейшее ухудшение своего своего материального положения, почти столько же — 30% — считают, что продолжает деградировать и общая ситуация в экономике.\\http://www.rosbalt.ru/russia/2018/04/29/1700176.html











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