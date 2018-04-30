Формат выступления президента в парламенте, предположительно, определится сегодня

30.04.2018 10:21 На сегодняшнем заседании бюро парламента, предположительно, решится, в каком формате заслушают депутаты ежегодный доклад президента.



Регламент предусматривает слушания президента в двух форматах – один, когда после выступления главы государства высказываются только руководители фракций и второй - формат политических дебатов.



Политические дебаты - это формат, в рамках которого трибуна предоставляется представителям большинства и меньшинства по 45 минут, по 15 минут - председателям фракций и председателю парламента (председателю заседания), по 10 минут - вице-спикерам, членам парламента, не являющимся членами ни одной фракции – по 5 минут.



Как сообщил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Георгий Кахиани, он ожидает, что после выступления президента состоятся политические дебаты, как это было в прошлые годы.



«Думаю, как и в прежних случаях, будут политические дебаты. Предположительно, вопрос будет решен на заседании бюро. По данному вопросу будут консультации как в большинстве, так и с представленными в парламенте политическими группами», - отметил Кахиани.



Георгий Маргвелашвили выступит в парламенте с ежегодным докладом по важнейшим для страны вопросам 2 мая.















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