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Народный защитник представит комитету по защите прав человека ежегодный отчет
30.04.2018 10:24
Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня представит парламентскому комитету по защите прав человека ежегодный отчет.
Обсуждение отчета в рамках комитета пройдет 30 апреля и 1 мая, после чего документ будет вынесен на пленарное заседание.
Отчет о положении с защитой прав человека в стране состоит из 347 страниц и охватывает 2017 год. В нем говорится об эффективном расследовании случаев посягательства на жизнь и вопросе пропорционального применения силы. В этом контексте представлен факт смерти Темирлана Мачаликашвили в результате спецоперации, проведенной в декабре 2017 года в Панкисском ущелье.
Народным защитником в документе проанализированы существующие в пенитенциарных, временного содержания и психиатрических учреждениях проблемы, в том числе, и инфраструктурные.
Согласно отчету омбудсмена, при определении мер пресечения и экстрадиционного заключения, часто нарушается право на свободу и безопасность, увеличились сроки административного задержания, и по сей день не урегулирована практика наркотестирования.
С точки зрения неприкосновенности личной жизни, говорится о неэффективности следствия, начатого по фактам, отображающим личную жизнь.
По сей день самыми незащищенными группами являются женщины, лица с ограниченными возможностями, в том числе, дети, представители ЛГБТ-общины и религиозных меньшинств.
В отчете говорится также о недостатках действующей избирательной системы и других вопросах.
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