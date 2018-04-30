В Тбилиси открывается Форум народной дипломатии НАТО - Грузия

30.04.2018 10:34 Сегодня в Тбилиси откроется двухдневный Форум народной дипломатии НАТО-Грузия.



Форум откроет вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.



Главными докладчиками на тему брюссельского саммита НАТО будут: президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер — министр Георгий Квирикашили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл и помощник заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Таджан Ильдем.



Первая сессия Форума народной дипломатии НАТО — Грузия коснется прогрессивного партнерства Грузии и НАТО, перспектив членства, вызовов на пути к членству в НАТО, а также повестки дня брюссельского саммита по вопросам политики и безопасности .



После первой сессии, будет проведена двусторонняя встреча между вице-премьером Михаилом Джанелидзе и помощником госсекретаря США Уэсом Митчеллом. По завершении аудиенции, стороны сделают совместные заявления для СМИ.



На второй сессии Форума народной дипломатии НАТО-Грузия будет обсуждаться роль народной дипломатии в новой информационной среде. Темой обсуждения на третьей сессии будет стратегия коммуникации НАТО в регионе. Первый день форума завершится обсуждением темы гибридной войны против западных ценностей.



Во второй день форума, 1 мая, главными темами обсуждения станут пропаганда, дезинформация и методы борьбы с ними.



Форум народной дипломатии НАТО-Грузия проводится в третий раз, в рамках недели НАТО в Грузии.



Форум откроется сегодня в 9:00, в гостинице «Radisson Blue Iveria» и завершится завтра.















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