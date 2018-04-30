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В Тбилиси открывается Форум народной дипломатии НАТО - Грузия
30.04.2018 10:34
Сегодня в Тбилиси откроется двухдневный Форум народной дипломатии НАТО-Грузия.
Форум откроет вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.
Главными докладчиками на тему брюссельского саммита НАТО будут: президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер — министр Георгий Квирикашили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл и помощник заместителя генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Таджан Ильдем.
Первая сессия Форума народной дипломатии НАТО — Грузия коснется прогрессивного партнерства Грузии и НАТО, перспектив членства, вызовов на пути к членству в НАТО, а также повестки дня брюссельского саммита по вопросам политики и безопасности .
После первой сессии, будет проведена двусторонняя встреча между вице-премьером Михаилом Джанелидзе и помощником госсекретаря США Уэсом Митчеллом. По завершении аудиенции, стороны сделают совместные заявления для СМИ.
На второй сессии Форума народной дипломатии НАТО-Грузия будет обсуждаться роль народной дипломатии в новой информационной среде. Темой обсуждения на третьей сессии будет стратегия коммуникации НАТО в регионе. Первый день форума завершится обсуждением темы гибридной войны против западных ценностей.
Во второй день форума, 1 мая, главными темами обсуждения станут пропаганда, дезинформация и методы борьбы с ними.
Форум народной дипломатии НАТО-Грузия проводится в третий раз, в рамках недели НАТО в Грузии.
Форум откроется сегодня в 9:00, в гостинице «Radisson Blue Iveria» и завершится завтра.
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