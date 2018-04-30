Премьер-министр Грузии провел рабочий ужин с помощником госсекретаря США

30.04.2018 10:37 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел рабочий ужин с помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, который находится с рабочим визитом в Грузии.



По информации пресс-службы администрации правительства, стороны говорили о позитивной динамике развитии стратегического партнерства между Грузией и США и двухсторонних отношений и дальнейшем углублении сотрудничества.



Уэсс Митчелл примет участие в Форуме народной дипломатии, который состоится в Тбилиси завтра.















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