Грузия никогда не была так близко к НАТО, как сегодня - глава МИД

30.04.2018 10:39 Грузия никогда не была так близко к НАТО, как сегодня, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил до открытия Форума народной дипломатии НАТО-Грузия.



По словам Михаила Джанелидзе, на сегодняшнем форуме речь пойдет о процессе интеграции Грузии в НАТО.



«Мы поговорим об интеграции Грузии в НАТО. Грузия никогда не была так близка к НАТО, как сегодня. Прогресс, достигнутый нами на пути вступления, в процессе интеграции, оценен надлежащим образом со стороны НАТО и я уверен, что это отразится в контексте политики открытых дверей и практического сотрудничества на Брюссельском саммите 2018 года.



Цель Грузии — полноценное членство в Североатлантическом альянсе. Мы являемся страной-аспирантом, и мы предпринимаем шаги, которые приведут к вступлению. Каждое наше действие и саммит будет служить тому, чтобы было зафиксировано продвижение Грузии на этом пути и наше сотрудничество укрепилось», — заявил Джанелидзе.















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