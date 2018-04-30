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Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьеры Армении
30.04.2018 10:48
Лидер протестного движения, глава парламентской фракции "Елк" официально утвержден в качестве претендента на пост премьера Армении.
"На заседании фракции "Елк" Н.Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении", - сообщил журналистам член фракции "Елк" Эдмон Марукян.
Ранее состоялась встреча Н.Пашиняна с членами руководимой им фракции "Елк".
Первыми действиями Никола Пашиняна в случае утверждения в должности премьера Армении станут шаги по подготовке к внеочередным парламентским выборам.
"По вопросу состава правительства пока ничего конкретного не решено. Я пока всего лишь кандидат в премьеры. Но первыми моим шагом станет формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых выборов", - сказал Н.Пашинян журналистам в понедельник.
По его словам, сроки проведения внеочередных выборов пока не определены.
"Наша цель - искоренение коррупции, обеспечение независимости всех ветвей власти", - сказал он.
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