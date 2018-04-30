Грузия подтвердила, что является ценным и надежным партнером НАТО - Квирикашвили

30.04.2018 11:18 «Членство в НАТО является главным приоритетом для внешней и политики безопасности нашей страны и выражает непоколебимую волю граждан Грузии», — заявил премьер — министр Георгий Квирикашвили во время выступления на Форуме народной дипломатии НАТО — Грузия.



Как отметил Квирикашвили, Форум народной дипломатии проводится в Грузии впервые и уже стал важной традицией.



«Мы объявили 2018 год годом всеобщего участия и диалога. Наша цель — вовлечь каждого гражданина в активное участие в развитии страны, в зарубежных и внутриполитических процессах. Концепция форума этого года — «коммуникация на 360 градусов », которая полностью применима как к правительству Грузии, так и к видению НАТО, чтобы предоставить населению факты, правдивую информацию, почему евроатлантическая интеграция так важна для нашей страны и её будущего. Как вы знаете, членство в НАТО является ключевым приоритетом внешней политики нашей страны и безопасности и выражает непоколебимую волю граждан Грузии. Это настолько важно, что это даже было внесено в новую редакцию конституции Грузии. Я хотел бы подчеркнуть, что, как в практическом сотрудничестве, так и с точки зрения политического диалога, такие динамичные и насыщенные отношения с альянсом, которые были в последние годы и особенно в прошлом году, никогда ранее не были. Мы подтвердили, что являемся ценным и надежным партнером альянса », — заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьера, у Грузии имеются форматы сотрудничества с НАТО, которые страна активно использует.















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