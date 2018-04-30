Кобахидзе призывает НАТО к более активным действиям в отношении Грузии

30.04.2018 11:20 В июле 2018 года в Брюсселе состоится саммит НАТО, который должен стать еще одним шагом на пути интеграции Грузии в НАТО, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на Форуме народной дипломатии НАТО.



По его словам, с Бухарестского саммита, на котором страны-члены НАТО договорились, что Грузия обязательно станет членом НАТО, прошло уже 10 лет. В течение прошедших 10 лет, наряду с политической поддержкой стремлений Грузии, поэтапно росло и практическое военное сотрудничество НАТО-Грузия.



«Сегодня Грузия более защищена, подготовлена и менее уязвима, чем в предыдущие годы. Я хочу поблагодарить за это все страны-члены НАТО, которые вносят вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.



Однако следует отметить, что все задержки в ощутимом и существенном прогрессе по членству в НАТО могут еще больше укрепить позиции скептиков и нанести ущерб процессу евроатлантической интеграции», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, подобная угроза всегда существовала и будет существовать в будущем.



«Я уверен, что необходимо зафиксировать на Брюссельском саммите НАТО существенный и ощутимый прогресс на пути вступления Грузии в НАТО. Ясным проявлением нашего прогресса стали бы четкие политическое послание в поддержку нашего прогресса. Включая декларации саммита; Дополнительная техническая, финансовая или иная практическая поддержка для укрепления обороноспособности и устойчивости Грузии; растущие совместные военные учения; повышение осведомленности и наглядности НАТО в нашей стране; четкая поддержка и поощрение грузинских реформ», — заявил Кобахидзе.



Вместе с тем, по его словам, у НАТО в отношении Грузии должна быть стратегия, закрепленная более проактивными действиями. Для этого необходимо осознать то, что важность Грузии для европейской безопасности после «холодной войны» будет особой.



«Интеграция Грузии в евроатлантические структуры является вопросом особой важности и приоритетом для парламента, и соответственно, мы готовы активно сотрудничать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для достижения нашей стратегической цели», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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