Мы гордимся стратегическим партнерством и дружбой с Грузией - Уэс Митчелл

30.04.2018 11:24 «США активно поддерживают путь Грузии и устремления в НАТО и Евросоюз», — об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл на открытии Форума народной дипломатии НАТО — Грузия.



По словам Митчелла, США гордится стратегическим партнерством и дружбой с Грузией.



Это мой первый официальный визит в Грузию. на протяжении последних двух дней я находился в Брюсселе вместе с генсеком США Майком Помпео. Во время этих встреч он неоднократно подчеркнул то, что сегодня, в свою очередь, подчеркну и я. США активно поддерживают путь Грузии и её устремления в НАТО и Евросоюз.



Мы стоим рядом с вами. Двери НАТО открыты для всех европейских демократий, которые поддерживают ценности альянса и вносят вклад в единый план нашей безопасности», — заявил Митчелл.



По его словам, Грузия является для США сильным партнером.















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