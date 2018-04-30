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Мы гордимся стратегическим партнерством и дружбой с Грузией - Уэс Митчелл


30.04.2018   11:24
«США активно поддерживают путь Грузии и устремления в НАТО и Евросоюз», — об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл на открытии Форума народной дипломатии НАТО — Грузия.

По словам Митчелла, США гордится стратегическим партнерством и дружбой с Грузией.

Это мой первый официальный визит в Грузию. на протяжении последних двух дней я находился в Брюсселе вместе с генсеком США Майком Помпео. Во время этих встреч он неоднократно подчеркнул то, что сегодня, в свою очередь, подчеркну и я. США активно поддерживают путь Грузии и её устремления в НАТО и Евросоюз.

Мы стоим рядом с вами. Двери НАТО открыты для всех европейских демократий, которые поддерживают ценности альянса и вносят вклад в единый план нашей безопасности», — заявил Митчелл.

По его словам, Грузия является для США сильным партнером.






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