Саакашвили: Нельзя садиться играть в карты за стол шулеров

30.04.2018 11:33 Третий президент Грузии и основатель партии «Единое национальное движение» Михеил Саакашвили прокомментировал результаты промежуточных парламентских выборов, прошедших накануне в избирательном округе Вани-Хони.



Согласно предварительным результатам ЦИК, на выборах побеждает экс-губернатор Имеретии, представитель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузии» Гиви Чичинадзе, набравший 57,86% голосов. Его главного конкурента экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава поддержали 38,38% избирателей. Угулава признал свое поражение. Вместе с тем, он обвинил «Грузинскую мечту» в использовании административного ресурса.



На выборах Угулава представлял партию «Европейская Грузия», которая была основана бывшими соратниками Саакашвили, покинувшими партию «Национальное движение» после парламентских выборов 2016 года.



Саакашвили заявил, что был бы рад победе его бывшего единомышленника, однако в нынешней ситуации шансы Угулава на успех минимальны.

«Я был бы рад победе Гиги Угулава на выборах в Вани-Хони, но на это не существовало шанса даже в 1%. Нельзя садиться играть в карты за стол шулеров», — написал Саакашвили на своей фейсбук-странице.



Экс-президент призвал Угулава и других представителей партии «Европейская Грузия» объединиться для того, чтобы «изгнать шулеров из власти».



«Мы должны перевернуть стол главного шулера! Было бы правильно, если бы Гиги и его однопартийцы присоединились к изгнанию шулеров из власти», — добавил Саакашвили.















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