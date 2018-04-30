Митчелл: Президент Трамп поддерживает Бухарестскую декларацию и призывает все стороны выразить такую же поддержку

30.04.2018 11:36 Летом этого года будет 10-летний юбилей Бухарестской декларации, согласно которой Грузия должна стать членом НАТО, — об этом помощник Госсекретаря США Уэсс Митчел заявил на открытии Форума народной декларации НАТО-Грузия.



Как отметил Уэсс Митчелл, Президент Трамп также поддерживает Бухарестскую декларацию и призывает все стороны, выразить такую же поддержку.



«Эти летом прошло еще десять лет. 10 лет назад Россия оккупировала территорию Грузии и захват Россией грузинских земель осуждает альянс. Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Альянс и остальной мир признает официальные границы Грузии. Мы призываем Москву, вернуть свои силы в период до конфликта, прекратить признание независимости этих двух регионов и предложить свободную поддержку. В этом направлении, в направлении обеих конфликтных зон, мы признаем борьбу и работу Грузии. Именно такими мирными инициативами можно вернуть территории и укрепить отношения между народами», — заявил Митчел.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

