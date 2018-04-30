NDI: Российская военная агрессия представляет для Грузии самую большую угрозу с точки зрения национальной безопасности

30.04.2018 11:51 Согласно исследованиям Национального демократического института (NDI), самую большую угрозу с точки зрения национальной безопасности для Грузии представляет российская военная агрессия.



На вопрос, что представляет для Грузии самую большую угрозу с точки зрения национальной безопасности, 33% респондентов назвали российскую военную агрессию.



11% опрошенных считают, что самая большая угроза — оккупация Абхазии и т.н. Южной Осетии, 9% считают угрозой — терроризм.



7% респондентов ответили, что самую большую опасность представляет российская пропаганда, 5% заявили, что угрозой можно считать интересы Турции в Грузии.



Согласно исследованиям NDI, 4% опрошенных называют угрозой религиозные противостояния, 3% считают, что интеграция в НАТО и ЕС является опасным для Грузии.



2% респондентов заявили, что большой угрозой являются этнические противостояния, также 2% опрошенных считают, что угроза для Грузии — экономическая зависимость от России.



8% опрошенных же считают угрозами для страны другие вопросы и сферы.



По информации представительства NDI в Грузии, полевые работы исследования NDI были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.















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