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NDI: Деятельность Кахи Каладзе хорошо оценивает 38% опрошенных
30.04.2018 12:00
Согласно исследованию «Национального демократического института» (NDI), деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе хорошо оценивает 38% опрошенных.
На вопрос – как вы оцениваете деятельность Кахи Каладзе, 15% опрошенных заявляет, что очень хорошо, 31% — средне, 7% плохо, а 5% очень плохо.
Ответа на вопрос не знают 4%.
Полевые работы исследования NDI были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки. Средняя погрешность в исследовании составляет +/- 2,2 процента.
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