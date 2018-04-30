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NDI: Деятельность Кахи Каладзе хорошо оценивает 38% опрошенных


30.04.2018   12:00
Согласно исследованию «Национального демократического института» (NDI), деятельность мэра Тбилиси Кахи Каладзе хорошо оценивает 38% опрошенных.

На вопрос – как вы оцениваете деятельность Кахи Каладзе, 15% опрошенных заявляет, что очень хорошо, 31% — средне, 7% плохо, а 5% очень плохо.
Ответа на вопрос не знают 4%.

Полевые работы исследования NDI были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки. Средняя погрешность в исследовании составляет +/- 2,2 процента.






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