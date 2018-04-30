Маргвелашвили: Форум народной дипломатии является сильным ответом на пропаганду против общих ценностей НАТО и Грузии

30.04.2018 12:07 «Форум народной дипломатии — сильный и достойный ответ на пропаганду против общих ценностей НАТО и Грузии», — заявил президент Грузии в своем выступлении на Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия в Тбилиси. Георгий Маргвелашвили рассказал о предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, проблемах безопасности Грузии и стратегической важности коммуникации НАТО в регионе.



«Это очень важная встреча, которая проходит в очень сложной ситуации, когда существует сложный геополитический и пропагандистский конфликт с альянсом, с ценностями, которые полностью разделяет Грузия и которые обуславливают прогресс и успех интеграции Грузии в Североатлантический альянс», — сказал Маргвелашвили.



По словам президента Грузии, НАТО является успешным военным альянсом, которому удалось достичь идеала, на основе которого можно выиграть войну без борьбы и завершить холодную войну без жертв.



















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