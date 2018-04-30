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NDI: Если бы завтра проводились парламентские выборы, 26% опрошенных дали бы свой голос "Грузинской мечте", "Национальному Движению" - 8%


30.04.2018   12:10
Согласно исследованиям Национального демократического института (NDI), если бы завтра проводились парламентские выборы, 30% опрошенных не знают, какой партии бы отдали свой голос.

На вопрос, если бы завтра проводились парламентские выборы, 26% опрошенных дали бы свой голос «Грузинской мечте», «Национальному Движению» — 8%, «Европейской Грузии» — 4%.
13% респондентов не поддержали бы ни одну партию на выборах, отказались отвечать на вопрос 10% граждан.
9% опрошенных заявляют, что проголосовали бы за другие партии.

По информации представительства NDI в Грузии, полевые работы исследования NDI были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.






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