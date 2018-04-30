Глава МИД: сегодня Грузия ближе к НАТО, чем когда-либо

30.04.2018 12:15 Грузия никогда не была так близка к НАТО, как сегодня. Об этом министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе заявил на полях проходящего в Тбилиси форума народной дипломатии Грузия-НАТО.



«Между нами сложились очень тесные отношения, и тот прогресс, которого мы достигли с точки зрения интеграции, получил соответствующую оценку со стороны альянса. И я уверен, что это отразится и на итогах Брюссельского саммита 2018 года», – заявил глава МИД.



Среди ключевых тем форума Джанелидзе назвал антизападную пропаганду, дезинформацию и гибридные угрозы. Это, по словам министра, представляет собой серьезную угрозу для всего евроатлантического пространства.



В числе участников форума народной дипломатии – президент и премьер-министр Грузии Георгий Маргвелашвили и Георгий Квирикашвили, спикер парламента Ираклий Кобахидзе, помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Аарон Вес Митчелл и помощник генсека НАТО Таджан Илдем.















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