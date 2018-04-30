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В исследовании NDI с точки зрения положительного отношения к лидерам и политическим фигурам лидирует Давид Сергеенко


30.04.2018   12:20
Согласно исследованию «Национального демократического института» (NDI) на вопрос об отношении к лидерам и политическим фигурам, министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко положительно оценивают 46% опрошенных, отрицательно — 6%.

На втором месте – один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Его положительного оценивают 34% опрошенных, отрицательно — 18 %.

Министра юстиции Тею Цулукиани положительного оценивает 31% опрошенных, отрицательно — 19%.

Министра обороны Левана Изория – положительно — 22%, отрицательно — 10%.

Министра внутренних дел Георгия Гахария положительного оценивает 21% опрошенных, отрицательно — 7%.

Одного из лидеров «Национального движения» Григола Вашадзе положительного оценивает 21% опрошенных, отрицательно — 15%.

Члена «Национального движения» Нику Мелия — положительно — 18%, отрицательно — 37%.

К министру иностранных дел Михаилу Джанелидзе положительно относятся 17% опрошенных, отрицательно — 9%.

Одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава положительно оценивают 17%, опрошенных, а отрицательно — 34%.

Положительное отношение к министру экономики Дмитрию Кумсишвили у 13% опрошенных, а отрицательное – 15%.

Председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуку Бакрадзе положительно оценивают 12% опрошенных, отрицательно — 12%.

Депутата большинства Тамар Чугошвили положительно оценивают 11% опрошенных, отрицательно — 11%.

Министра финансов Мамуку Бахтадзе положительно оценивают 9% опрошенных, отрицательно — 5%.






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