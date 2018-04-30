В «Европейской Грузии» ответили Саакашвили

30.04.2018 12:38 Комментарий третьего президента Грузии Михеила Саакашвили по итогам промежуточных парламентских выборов, говорит о том, что партии «Европейская Грузия» и «Национальное движение» по-разному оценивают итоги голосования в округе Вани-Хони. Об этом заявил член политсовета и пресс-спикер партии «Европейская Грузия» Ираклий Кикнавелидзе.



Ранее сегодня Саакашвили обратился к Гиге Угулава, который был кандидатом «Европейской Грузии» в депутаты парламента от одномандатного округа Вани-Хони.



Угулава, которого на выборах обошел кандидат «Грузинской мечты», Саакашвили посоветовал «не садиться играть в карты за стол шулеров». Экс-президент также добавил, что было бы правильным, если бы Угулава и другие представители «Европейской Грузии» «присоединились к изгнанию шулеров из власти».



«Хорошо, что лидер «Единого национального движения» перестал оскорблять и кидаться ужасными обвинениями в адрес «Европейской Грузии», но этот комментарий все же демонстрирует, что мы сделали разные выводы после вчерашних выборов в Вани и Хони. Мы думаем, что мобилизовали оппозиционных избирателей на участках, что оппозиционные партии работают непосредственно с электоратом и, что смена власти путем выборов — это единственный способ, который будет полезен для нашей демократии и нашего благосостояния. Разговоры о сотрудничестве – это хорошо, но реальное, состоявшееся сотрудничество лучше, и на этом пути совершенно неправильно и необдуманно называть друг друга продажными», — заявил Кикнавелидзе.



В начале марта 2018 года Саакашвили призвал грузинскую оппозицию путем праймериз выбрать единого кандидата для выдвижения на президентских выборах 2018 года.

Бывшим соратникам Саакашвили из партии «Европейская Грузия» эта идея не понравилась. Тогда они заявили, что в первом туре президентских выборов достигнуть успеха можно только за счет большого количества кандидатов.



Вместе с тем, предложение экс-президента было поддержано несколькими непарламентскими партиями, а также «Национальным движением». Стороны уже приступили к политическим консультациям. Накануне лидеры нескольких оппозиционных партий Грузии в Амстердаме провели встречу с Саакашвили.









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