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Квирикашвили: Мы ожидаем, что на Брюссельском саммите партнеры надлежаще оценят и отразят прогресс Грузии
30.04.2018 12:40
Мы ожидаем, что на июльском саммите в Брюсселе партнеры отразят прогресс Грузии как в плане демократического развития, так и интеграции с НАТО, в контексте политики открытых дверей, - об этом завил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.
Премьер выразил надежду, что будут приняты решения, которые еще более усилят практическое сотрудничество НАТО и Грузии.
«…С учетом беспрецедентного и динамичного сотрудничества НАТО и Грузии в последние годы, мы ожидаем, что на июльском саммите в Брюсселе партнеры надлежаще оценят и отразят прогресс Грузии как в плане демократического развития, так и интеграции с НАТО, в контексте политики открытых дверей, и будут приняты решения, которые еще более усилят практическое сотрудничество между НАТО и Грузией», - заявил премьер.
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