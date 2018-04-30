Согласно исследованию NDI, 52% опрошенных считают, что работа нынешнего правительства Грузии заслуживает средней оценки

30.04.2018 12:44 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство опрошенных оценивают работу правительства Грузии средне. В частности, 52% опрошенных считают, что работа нынешнего правительства заслуживает средней оценки, 2% оценивают работу правительства как очень хорошую, 12% - как хорошую, 22% - как плохую и 11% - как очень плохую.



Напомним, что полевые работы исследования NDI были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия. Рубеж средней погрешности +/-2,2%.

















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