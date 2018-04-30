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NDI: 45% опрошенных дают среднюю оценку работе парламента Грузии


30.04.2018   12:49
45% опрошенных дают среднюю оценку работе парламента Грузии. 28% респондентов считают, что парламент работает плохо; 12% же думают, что грузинский парламент работает хорошо. Таковы результаты исследования общественного мнения проведенные в марте 2018 года, которые сегодня представил Национальный демократический институт (NDI) и CRRC-Грузия.

Вместе с тем, 8% респондетов оценивают работу законодательного органа как очень плохую, 1% — как очень хорошую и 7% не знают ответа на вопрос.

Данный опрос проводился в период с 20 марта по 45 апреля в масштабе Грузии среди грузинского, армянского и азербайджанского населений (за исключением оккупированных территорий), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки. Средняя погрешность в исследовании составляет +/- 2,2 процента.






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