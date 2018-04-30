Квирикашвили: Забота о наших воинах, верных сынах родины, является важнейшей обязанностью государства

30.04.2018 13:27 Премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил весь личный состав грузинской армии, всех солдат и командиров с Днем вооруженных сил Грузии.



Во время выступления с речью на военной базе в Вазиани , перед составом IV механизированной бригады, Георгий Квирикашвили поблагодарил всех, каждого военнослужащего вооруженных сил Грузии, кто добросовестно защищает независимость нашей страны, суверенитет и территориальную целостность.



«27 лет назад, в этот день, независимая Грузия призвала своих первых солдат в вооруженные силы страны. С этого дня грузинская армия продолжает эту традицию, которая была основана в 1918 году в условиях первой независимой республики. Тогда. это была краткая, но героическая история грузинской армии, которой мы гордимся сегодня . Так же, как и 100 лет назад, грузинские солдаты должны были бороться за единство страны. Преданность родине и самопожертвование ей, всегда делали наших солдат героями. Я хотел бы отдать честь памяти погибшим солдатам за целостность Грузии.



Хочу поблагодарить всех и каждого военнослужащего в отдельности, кто добросовестно защищает независимость нашей страны, суверенитет и территориальную целостность.



Вы твердо и с непоколебимым духом грузинского воина защищаете свою родину, наши государственные интересы», — заявил премьер — министр.



«Сегодня мы создаем современные и мощные вооруженные силы для современного государства.



Сила грузинского государства во многом зависит от силы армии. Поэтому очень важна та поддержка, которую оказывают нам наши партрены и особенно — США, помощь и поддержка которых были беспрецедентными. США являются стратегическим партнером Грузии, которые поддерживают территориальную целостность нашей страны, суверенитет и европейские и евроатлантические устремления», — заявил Георгий Квирикашвили.



По словам премьер-министра, двусторонние отношения между США и Грузией в сфере обороны направлены на создание устойчивых и надежных оборонных возможностей.



«Эти отношения становятся более интенсивными и динамичными. Четким подтверждением этого является меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности, который был подписан на высшем уровне в 2016 году; также трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании в программе готовности обороны Грузии (GDRP).



Сегодня здесь представлено первое грузинское подразделение, которое с мая начнет учения именно в рамках программы GDRP.



Это – трехлетняя программа, которая начнется в этом году и предусматривает тренировку 9 маневренных батальонов в целом.



Вместе с тем, идет работа над развитием Центра боевой подготовки, которая обеспечивает подготовку и оценку подразделений», — отметил премьер-министр.



По словам Георгия Квирикашвили, правительство Грузии, в свою очередь, не жалеет усилий, чтобы создать нашим военным достойные условия.















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