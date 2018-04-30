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Митчелл: Оккупированные Россией территории Абхазии и Южной Осетии – Грузия
30.04.2018 13:33
Летом отмечается еще одна дата – вторжение России в Грузию 10 лет назад; Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают оккупацию грузинских земель Россией, — об этом помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил в ходе выступления на Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия.
Митчелл подтвердил твердую поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии.
«Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают оккупацию грузинских земель Россией. Оккупированные Россией территории Абхазии и т.н. Южной Осетии – Грузия! Соединенные Штаты Америки поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — заявил Уэсс Митчелл.
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