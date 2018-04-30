Согласно исследованию NDI, деятельность Георгия Маргвелашвили положительно оценивают 26% опрошенных, а Георгия Квирикашвили – 25%

30.04.2018 13:41 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), деятельность президента Грузии Георгия Маргвелашвили положительно оценивают 26% опрошенного населения, а премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили – 25%.



51% опрошенных оценивает деятельность президента средне. Деятельность же премьера средне оценивают 52%.Что касается отрицательных оценок, деятельность Георгия Маргвелашвили и Георгия Квирикавшили отрицательно оценивают по 3% опрошенных.



Что касается председателя парламента Грузии, 19% опрошенных деятельность Ираклия Кобахидзе оценивают положительно, 43% - средне и 22% - отрицательно.



Согласно исследованию NDI, 25% опрошенных положительно оценивают деятельность лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе и 13% - положительно оценивают деятельность лидера большинства Арчила Талаквадзе.



Напомним, что полевые работы исследования NDI были проведены в период с 20 марта по 4 апреля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия. Рубеж средней погрешности +/-2,2%.















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