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Согласно исследованию NDI, деятельность Георгия Маргвелашвили положительно оценивают 26% опрошенных, а Георгия Квирикашвили – 25%


30.04.2018   13:41
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), деятельность президента Грузии Георгия Маргвелашвили положительно оценивают 26% опрошенного населения, а премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили – 25%.

51% опрошенных оценивает деятельность президента средне. Деятельность же премьера средне оценивают 52%.Что касается отрицательных оценок, деятельность Георгия Маргвелашвили и Георгия Квирикавшили отрицательно оценивают по 3% опрошенных.

Что касается председателя парламента Грузии, 19% опрошенных деятельность Ираклия Кобахидзе оценивают положительно, 43% - средне и 22% - отрицательно.

Согласно исследованию NDI, 25% опрошенных положительно оценивают деятельность лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе и 13% - положительно оценивают деятельность лидера большинства Арчила Талаквадзе.

Напомним, что полевые работы исследования NDI были проведены в период с 20 марта по 4 апреля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия. Рубеж средней погрешности +/-2,2%.






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