NDI: 52% опрошенных считают деятельность действующего правительства Грузии средне

30.04.2018 13:54 Согласно исследованию «Национального демократического института» (NDI), 52% опрошенных оценивают деятельность действующего правительства Грузии средне.



На вопрос, как вы оцениваете деятельность действующего правительства Грузии, 22% опрошенных заявляют, что плохо, 11% — очень плохо.



2% опрошенных оценивают деятельность правительства как хорошую, 12% — как очень хорошую, ответа нет у 2%.



По информации представительства NDI в Грузии, полевые работы исследования были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании.















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