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NDI: 52% опрошенных считают деятельность действующего правительства Грузии средне
30.04.2018 13:54
Согласно исследованию «Национального демократического института» (NDI), 52% опрошенных оценивают деятельность действующего правительства Грузии средне.
На вопрос, как вы оцениваете деятельность действующего правительства Грузии, 22% опрошенных заявляют, что плохо, 11% — очень плохо.
2% опрошенных оценивают деятельность правительства как хорошую, 12% — как очень хорошую, ответа нет у 2%.
По информации представительства NDI в Грузии, полевые работы исследования были проведены в период 20 марта – 4 апреля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании.
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