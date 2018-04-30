Согласно исследованию NDI, 44% опрошенных согласны с суждением, что в центральной власти Грузии существует проблема коррупции

30.04.2018 13:57 Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 44% опрошенных граждан согласны с суждением о том, что в центральной власти Грузии существует проблема коррупции.



29% опрошенных не согласны с мнением, что в центральной власти Грузии существует проблема коррупции, а 72% - заявляют, что не знают ответа на этот вопрос.



Что касается суждения – «В моих местных властях (муниципальное собрание, мэрия, управа) существует проблема коррупции» – 35% опрошенных NDI согласны с этим, 40% - не согласны, а 24% - заявляют, что не знают этого.



Согласно исследованию, 29% опрошенных согласны с мнением, что в публичных институтах существует проблема коррупции, 51% - с этим соображением не согласен, а 19% - заявляют, что не знают.



Напомним, что полевые работы исследования NDI были проведены в период с 20 марта по 4 апреля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2 194 прямых интервью путем представительной выборки.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия. Рубеж средней погрешности +/-2,2%.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

