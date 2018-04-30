Грузия является региональным хабом и является лучшим местом для американского бизнеса - глава МИД

30.04.2018 15:05 Роль США в укреплении нашего суверенитета, их поддержка территориальной целостности в международно признанных границах и их вовлечение в процесс мирного урегулирования конфликта является важнейшей, — об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил на пресс-конференции, проведенной вместе с помощником Госсекретаря США Уэссом Митчеллом.



Как заявил Уэсс Митчелл, он является большим другом и важно, что он посетил Грузию в таком статусе.



«У нас есть стратегическое партнерство на высоком уровне. Мы создали очень хорошую базу для наших отношений, чтобы в дальнейшем укрепить и углубить наше двустороннее сотрудничество по всем направлениям. Будь то экономика, безопасность, оборона или другие направления. Поддержка США в процессе реформ имеет решающее значение. Была выражена готовность продолжить поддержку по всем этим направлениям. Роль Америки в укреплении нашего суверенитета, их поддержка территориальной целостности в международно признанных границах и их вовлечение в процесс мирного урегулирования конфликта является важнейшим», — заявил Джанелидзе.



По его словам, очень важно, что помощник Госсекретаря посетил Грузию после встречи министров НАТО в Брюсселе, это подчеркивает решительную поддержку Соединенных Штатов в отношении процесса евроатлантической интеграции Грузии.



«Мы будем продолжать работу по укреплению двусторонних отношений в целях повышения экономических интересов Америки. Грузия является хабом в регионе и мы являемся лучшим местом для американского бизнеса, для определения их экономической и бизнес активности в регионе. Мы будем продолжать сотрудничество по евроатлантическими стремлениями и безопасностью», — заявил Джанелидзе.















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