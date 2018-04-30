Уэсс Митчелл: США поддержат обязательства Грузии по усилению системы безопасности

30.04.2018 15:23 Диалог с Россией необходим, мы к этому готовы. Но мы дадим правильную оценку любой агрессии и военным действиям,- об этом помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил сегодня во время выступления на открытии в Тбилиси Форума народной дипломатии НАТО-Грузия.



По словам Митчелла, Грузия занимает стратегически важный для цивилизации рубеж.

«Мы обязательно будем работать для того, чтобы в любом пространстве и политике выявить незаконное вмешательство России и противостоять этому так, как это делает Грузия. Усилия Грузии перед лицом этой опасности действительно следует отметить и это является для нас источником вдохновения и примером. Вы занимаете стратегически важный для цивилизации рубеж. Я хочу привести слова вашего премьер-министра Зураба Жвания «Я – грузин, а значит я — европеец» (Эту фразу Зураб Жвания произнес в 1999 году в Страсбурге, когда Грузию принимали в Совет Европы - ред.). Эти слова вдохновляют всех», — сказал Уэсс Митчелл.



Помощник Госсекретаря США призвал власти Грузии усилить систему правосудия и независимость судов.

«Вы активно продвигаетесь вперед на пути институциональных реформ. Это очень сильный и тяжелый путь. Это усиливает демократию, инвестиции и веру в душе каждого жителя Грузии», — подчеркнул он.



Грузия в этом регионе закрепила за собой имя демократической страны. Мы призываем правительство и парламент Грузии усилить систему правосудия и независимости судов. Обязательным должно быть не только осуществление реформ, но и их реальное воплощение на практике», — отметил Митчелл.



По его словам, заслуживают одобрения сделанные правительством Грузии шаги в сторону развития экономики страны. Вместе с тем, Митчелл заявил, что США поддержат обязательства Грузии по усилению системы безопасности.



«Действителньо, мы одобряем шаги правительства Грузии и премьер-министра в направлении развития экономики. Правительство Грузии работает для усиления военной системы и тесно сотрудничает с Вооруженными силами США. Мы поддерживаем обязательство Грузии по созданию сильной военной базы и системы. Это важно не только для оборонных возможностей Грузии, но и для глобальной безопасности.



Я говорил с американскими военными офицерами и они высоко оценивают Грузию как партнера. Исходя из общей численности населения, Грузия вносит самый большой вклад с военной точки зрения. Мы благодарим страну, каждого солдата и семьи солдат, кровь которых пролилась. Мы готовы работать в этом регионе еще больше для усиления безопасности. Чем сильнее вы, тем сильнее запад.



США поддерживает Грузию уже четверть века, мы стоим вместе и являемся партнерами. На десятый год российской агрессии я поздравляю вас с независимостью и желаю долговременного сотрудничесвта между США и Грузией»,- заявил Уэсс Митчелл.



Он отметил, что в августе 2018 года отмечается еще одна дата – десять лет вторжения России в Грузию.



Митчелл подчеркнул, что США однозначно осуждают оккупацию грузинских земель Россией и твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии.



«Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают оккупацию грузинских земель Россией. Оккупированные Россией территории Абхазии и т.н. Южной Осетии (оккупированный Россией Цхинвальский регион Грузии - ред.) – это Грузия! Соединенные Штаты Америки поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — заявил Уэсс Митчелл.















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