Замминстра юстиции Грузии уверен, что безвиз с ЕС приостановлен не будет

30.04.2018 16:59 Заместитель министра юстиции Александр Барамидзе уверен, что механизм приостановки безвизового сообщения в отношении Грузии не будет задействован.



Об этом Барамидзе заявил в ответ на статью Deutsche Welle, в которой отмечается, что граждане Грузии злоупотребляют визалиберализацией.



По словам Барамидзе, правительство Грузии вместе с законодательным органом делает шаги, чтобы избежать опасность задействования механизма приостановки безвизового сообщения.



Заместитель министра юстиции отмечает, что страны-члены Еврокомиссии и Евросоюза информированы о тех законодательных изменениях, которые проводят грузинские власти.



«Эта тема – не новая. Несколько недель назад тоже была информация, что отдельные страны-члены ЕС обеспокоены ростом количества соискателей убежища и криминальных действий. Это печально, однако власти Грузии делают все, чтобы визалиберализации и безвизовому режиму не угрожала опасность», — заявил Барамидзе.



По словам заместителя министра, власти Грузии находятся на постоянной связи с Еврокомиссией, коллегами.



«Я уверен, что на фоне таких усилий, тех опасностей, о которых пишут, в том числе и в зарубежной прессе, реально не будет», — заявляет Александр Барамидзе.



Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало статью под названием «Граждане Грузии злоупотребляют безвизовым режимом». В публикации говорится, что Грузия оформила соглашение о безвизовом сообщении с ЕС год назад, однако статистические данные показывают, что в течение этого года, количество грузин-соискателей убежища в Германии драматически выросло.















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