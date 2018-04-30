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Замминстра юстиции Грузии уверен, что безвиз с ЕС приостановлен не будет


30.04.2018   16:59
Заместитель министра юстиции Александр Барамидзе уверен, что механизм приостановки безвизового сообщения в отношении Грузии не будет задействован.

Об этом Барамидзе заявил в ответ на статью Deutsche Welle, в которой отмечается, что граждане Грузии злоупотребляют визалиберализацией.

По словам Барамидзе, правительство Грузии вместе с законодательным органом делает шаги, чтобы избежать опасность задействования механизма приостановки безвизового сообщения.

Заместитель министра юстиции отмечает, что страны-члены Еврокомиссии и Евросоюза информированы о тех законодательных изменениях, которые проводят грузинские власти.

«Эта тема – не новая. Несколько недель назад тоже была информация, что отдельные страны-члены ЕС обеспокоены ростом количества соискателей убежища и криминальных действий. Это печально, однако власти Грузии делают все, чтобы визалиберализации и безвизовому режиму не угрожала опасность», — заявил Барамидзе.

По словам заместителя министра, власти Грузии находятся на постоянной связи с Еврокомиссией, коллегами.

«Я уверен, что на фоне таких усилий, тех опасностей, о которых пишут, в том числе и в зарубежной прессе, реально не будет», — заявляет Александр Барамидзе.

Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало статью под названием «Граждане Грузии злоупотребляют безвизовым режимом». В публикации говорится, что Грузия оформила соглашение о безвизовом сообщении с ЕС год назад, однако статистические данные показывают, что в течение этого года, количество грузин-соискателей убежища в Германии драматически выросло.






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