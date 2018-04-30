Ежегодный доклад президента в парламенте пройдет в формате политических дебатов

30.04.2018 17:06 Выступление президента Грузии Георгия Маргвелашвили с ежегодным докладом в парламенте пройдет в формате политических дебатов. Как заявил журналистам председатель комитета по процедурным вопросам Георгий Кахиани, формат политических дебатов позволит депутатам, зафиксировать свое мнение по выступлению президента.



По словам депутата, после выступления президента, регламент предусматривает два формата – выступление председателей фракций и политические дебаты.



«Как вы помните, рассмотрение этого вопроса каждый день становилось все более актуальной и оппозиция хотела дебатов. В этот раз они не выражали такого желания. Это может быть связано с последними событиями со стороны президента, в отношении которых со стороны общества было резко негативное отношение. Мы приняли решение, чтобы сейчас, после выступления президента состоялись политические дебаты», — заявил Кахиани.



По данным законодателя, для политических дебатов у большинства и меньшинства будет по 45 минут, у фракций — по 15 минут, у независимых депутатов – 5 минут.



Президент представит ежегодный доклад на пленарном заседании парламента 2 мая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

